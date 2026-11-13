I trapianti salvano la vita, eppure negli ultimi anni diminuiscono le persone che danno il loro assenso all’espianto degli organi. E la diminuzione più rilevante si registra tra i 18-30enni. Nel 2025, tra i cittadini di questa fascia di età che hanno espresso al Comune la propria volontà sulla donazione, le opposizioni sono state il 39,7%, contro il 33,6% dell’anno precedente: quasi quattro giovani dichiaranti su dieci hanno scelto il "no". la causa sta spesso nella poca sensibilizzazione, ma anche della scarsa corretta informazione.

Il centro nazionale dei trapianti ha così avviato una serie di iniziative per raggiungere i più giovani. Una di queste è confluita in un docufilm ideato e prodotto da Noisiamofuturo e Iosonogio.tv. La Scelta. Il valore della donazione, nato da un percorso di ascolto che ha coinvolto 750 studenti di 14 scuole superiori, distribuite in 8 regioni e 11 province italiane.

Gli studenti hanno discusso in classe il tema della donazione di organi, tessuti e cellule, condividendo opinioni, emozioni e dubbi e formulando le domande poi rivolte ai protagonisti del documentario. Ai successivi focus group hanno partecipato 32 giovani, mentre in 42 hanno lavorato alla produzione finale. Ne è nato un contenuto che parla ai ragazzi attraverso la voce e il linguaggio dei loro coetanei.

Il protagonista è Pietro, un diciottenne chiamato a esprimersi sulla donazione di organi e tessuti al momento di richiedere la carta d’identità. La domanda apre il confronto con gli amici e avvia una ricerca di risposte affidata a professionisti della Rete nazionale trapianti, persone trapiantate, donatori e familiari.

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Alla proiezione nell’Aula Pocchiari dell’ISS hanno partecipato gli studenti di tre istituti romani, ed è seguito da un confronto con il presidente dell’Istituto superiore di sanità Rocco Bellantone, con il direttore generale del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin. I ragazzi hanno anche ascoltato le testimonianze di trapiantati e familiari di donatori.

«Trasferire conoscenza ai cittadini, accrescere la cultura scientifica e favorire lo sviluppo dello spirito critico è uno dei nostri doveri istituzionali più importanti», ha dichiarato il presidente dell’ISS Rocco Bellantone. «La cultura della donazione nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza: avvicinare i giovani a questi temi significa contribuire a costruire una società più informata e solidale».

«Questi dati ci dicono che dobbiamo ascoltare di più i giovani e offrire loro strumenti per affrontare dubbi e paure», ha spiegato il direttore generale del CNT Giuseppe Feltrin. «Per questo siamo partiti dalle loro domande e non da ciò che le istituzioni volevano dire. Il risultato è un contenuto scientificamente corretto, costruito con il loro linguaggio. Il nostro compito è aiutare ciascuno a maturare una scelta libera e informata, non determinata da false convinzioni».

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Da oggi La Scelta. Il valore della donazione è accessibile gratuitamente su Iosonogio.tv, la piattaforma di edutainment ed edutraining di Noisiamofuturo fruibile da computer, smartphone e smart TV. Il C ntro nazionale trapianti mette il docufilm a disposizione di insegnanti, formatori, associazioni e professionisti sanitari come supporto per incontri e attività rivolti alle nuove generazioni