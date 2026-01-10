Pagine per l'anima

Il rapporto con i genitori, come ogni relazione umana, implica vicinanza
e distanza. Il Figlio di Dio non fa eccezione
Inizia oggi la nuova serie dedicata
ai dialoghi di Gesù con le tante persone
che incrocia nel suo ministero pubblico
La fine dell’Anno Santo ci invita a perseverare nello stato di conversione permanente. Si conclude anche questa serie del cardinale Ravasi, che ci accompagnerà l’anno prossimo parlandoci dei dialoghi di Gesù con le persone che incontra
Per Gesù i piccoli diventano, grazie alla loro semplicità nell’accogliere gli insegnamenti, veri maestri di fede per gli adulti
Ci sono anche i detenuti tra coloro che compiono il loro pellegrinaggio a Roma. Un richiamo solenne a umanizzare i penitenziari
La scienza e la tecnica moltiplicano le grandi (e spesso inquietanti) domande filosofiche
e teologiche dell’uomo e sull’uomo
Alla fine dell’anno liturgico e all’inizio dell’Avvento la liturgia della Parola ci esorta a far rinascere la vitalità della fede
Abusata secoli fa, oggi debitamente compresa, esalta la misericordia di Dio e il suo amore infinito per tutti i suoi figli
