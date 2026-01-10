Social
sabato, 10.01.2026
Home page>Riflessioni>Pagine per l'anima

Pagine per l'anima

Pagine per l'anima

Una replica aspra e sorprendente

Il rapporto con i genitori, come ogni relazione umana, implica vicinanza

e distanza. Il Figlio di Dio non fa eccezione

Gianfranco Ravasi
Una replica aspra e sorprendente
Una replica aspra e sorprendente
Pagine per l'anima

Incontri lungo le vie della Terrasanta

Inizia oggi la nuova serie dedicata

ai dialoghi di Gesù con le tante persone

che incrocia nel suo ministero pubblico

Incontri lungo le vie della Terrasanta
Incontri lungo le vie della Terrasanta
Pagine per l'anima

Alla chiusura della Porta Santa

La fine dell’Anno Santo ci invita a perseverare nello stato di conversione permanente. Si conclude anche questa serie del cardinale Ravasi, che ci accompagnerà l’anno prossimo parlandoci dei dialoghi di Gesù con le persone che incontra

Alla chiusura della Porta Santa
Alla chiusura della Porta Santa
Pagine per l'anima

«Se non diventerete come i bambini»

Per Gesù i piccoli diventano, grazie alla loro semplicità nell’accogliere gli insegnamenti, veri maestri di fede per gli adulti

«Se non diventerete come i bambini»
«Se non diventerete come i bambini»
Pagine per l'anima

Ero in carcere e siete venuti a trovarmi: un appello attuale

Ci sono anche i detenuti tra coloro che compiono il loro pellegrinaggio a Roma. Un richiamo solenne a umanizzare i penitenziari

Ero in carcere e siete venuti a trovarmi: un appello attuale
Ero in carcere e siete venuti a trovarmi: un appello attuale
Pagine per l'anima

Una partita a scacchi

La scienza e la tecnica moltiplicano le grandi (e spesso inquietanti) domande filosofiche

e teologiche dell’uomo e sull’uomo

Una partita a scacchi
Una partita a scacchi
Pagine per l'anima

Una scossa contro la crisi della speranza

Alla fine dell’anno liturgico e all’inizio dell’Avvento la liturgia della Parola ci esorta a far rinascere la vitalità della fede

Gianfranco Ravasi
Una scossa contro la crisi della speranza
Una scossa contro la crisi della speranza
Pagine per l'anima

La parrocchia e la sua corale

Santa Cecilia, patrona della musica, ispira il pellegrinaggio di chi, la domenica, anima e rallegra la liturgia con il canto
Gianfranco Ravasi
La parrocchia e la sua corale
La parrocchia e la sua corale
Pagine per l'anima

I miliardi e i miliardi di poveri

Le immense masse di derelitti ci ricordano che la parabola del ricco epulone è destinata a ripetersi in ogni stagione della storia
Gianfranco Ravasi
Pagine per l'anima

L’indulgenza dell’Anno santo

Abusata secoli fa, oggi debitamente compresa, esalta la misericordia di Dio e il suo amore infinito per tutti i suoi figli

Gianfranco Ravasi
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

FC Abbonamento Verticale
FC Abbonamento Verticale

Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€

Ultime notizie

Ultime notizie
Alberto Pellai
Alberto Pellai

Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori

Alberto Pellai

Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd

Francesco Anfossi
Annachiara Valle
Annachiara Valle

Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco

Annachiara Valle